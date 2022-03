Difesa: Santangelo, ‘grazie a M5S non ci sarà aumento spese militari’

Roma, 30 mar. (Adnkronos) – “Grazie alla battaglia portata avanti in commissione, siamo riusciti a bloccare l’ordine del giorno voluto da Fratelli d’Italia e appoggiato anche dalle altre forze di maggioranza che prevedeva l’aumento immediato al 2% delle spese militari”. Così il senatore del MoVimento 5 Stelle, Vincenzo Santangelo.

“Hanno tentato in tutti i modi di strumentalizzare la nostra posizione, cercando di collegare l’aumento della spesa in armamenti che ci ha visti sempre contrari alle misure in favore dell’Ucraina e dei profughi ucraini contenute nel decreto che ovviamente ci vede favorevoli, ma non sono riusciti nel loro intento”.