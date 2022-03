Difesa: Parrini, ‘Italia manterrà i suoi impegni, stop a polemiche immotivate’

Roma, 30 mar. (Adnkronos) – “Se non mantiene gli impegni presi con gli Stati alleati e confermati da più governi di diverso orientamento un Paese non ha credibilità internazionale. E siccome la credibilità internazionale è un bene fondamentale, che non ha colore, è auspicabile che se ne facciano carico tutte le forze politiche, in uno spirito collaborativo”. Così il senatore del Pd Dario Parrini, presidente della commissione Affari costituzionali a Palazzo Madama.

“Per tale motivo l’Italia, con tutta la necessaria gradualità annuciata già tre anni fa dal Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, onorerà l’impegno di portare al 2% del Pil le spese per la difesa. Per tale motivo è importante che oggi anche il Movimento 5 Stelle abbia riconosciuto che questa è la strada giusta. Siamo in una fase delicatissima della vicenda politica interna e internazionale. Meno polemiche immotivate ci sono e meglio è per l’Italia”.