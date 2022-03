Roma, 30 mar. (Adnkronos) – Le tensioni sulle spese militari indeboliscono il governo, anche a livello internazionale? “No assolutamente. L’Italia e il governo devono andare in tutti i consessi internazionale a testa alta e con il nostro pieno sostegno. Peraltro buoni due terzi dei paesi Nato non rispettano l’impegno” del 2% del Pil, “non sono in condizione di rispettarlo come noi”. Così Giuseppe Conte al Tg1.