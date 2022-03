De Gasperi: De Bertoldi (Fdi), ‘da trentini gratitudine e ammirazione’

Roma, 30 mar. (Adnkronos) – “Esprimo cordoglio e vicinanza alla famiglia per la morte di Maria Romana De Gasperi, figlia primogenita di Alcide De Gasperi, nonché fondatrice e presidente della fondazione dedicata al padre. È giusto ricordare il ruolo che Maria Romana ha svolto al fianco del padre, propedeutico alla rinascita democratica e liberale della nostra Nazione. Ricordo come abbia poi dedicato gran parte della sua vita alla memoria della figura paterna, e del ruolo nazionale ed internazionale che De Gasperi onorò nel migliore dei modi”. Lo sottolinea il senatore trentino di Fratelli d’Italia Andrea de Bertoldi.

“De Gasperi -ricorda- ha rappresentato non solo il presidente della rinascita del Paese, ma pure l’ideatore dell’autonomia regionale che ha permesso al Trentino Alto Adige di trovare un contesto sociale di convivenza e pacificazione, che ha consentito il consolidarsi di una dimensione politica ed economica di benessere per l’intero territorio. Maria Romana ha saputo coltivare e rendere disponibili a tutti questi successi e queste conquiste, che per ogni trentino comportano un sentimento di gratitudine ed ammirazione”.