De Gasperi: Casini, ‘con Maria Romana se ne va altra parte migliore tradizione Dc’

Roma, 30 mar. (Adnkronos) – “Mi unisco al cordoglio dei familiari nel ricordo dell’indimenticabile Maria Romana De Gasperi. Con lei abbiamo un grande debito di riconoscenza per come ha saputo custodire e coltivare la memoria del suo grande padre, di cui negli anni giovanili è stata anche preziosa collaboratrice. Il suo decoro, la sua alta dignità, la sua profonda moralità sono testimoniate nei libri che ci ha lasciato e che saranno fondamentali per lo studio delle giovani generazioni. Con lei se ne va anche un’altra parte della Democrazia cristiana e della sua migliore tradizione”. Lo scrive Pier Ferdinando Casini su Facebook