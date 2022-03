Covid, 77.621 nuovi casi e 170 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Flessione dei contagi in Italia. E' quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute, secondo cui i nuovi positivi sono 77.621 (in discesa rispetto ai 99.457 rilevati nelle 24 ore precedenti), ma con un numero inferiore di tamponi processati, 524.899 e che produce un tasso di positività in lieve calo al 14,7%. Lieve flessione dei decessi, 170 (-7) . I guariti sono 55.503, il numero degli attualmente positivi si incrementa a 1.282.816 (+15.938).

Continua a crescere il numero dei ricoverati nei reparti ordinari: oggi le persone ospitate nelle aree mediche sono 9.871 (+131), lieve calo invece nelle terapie intensive, 481 (-6) con 50 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 1.272.464 persone. La Lombardia si conferma prima regione per numero di contagi (9.479), seguita da Lazio (8.957) e Campania (8).

