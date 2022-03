Che fatica questa Italia: ma noi rimaniamo ancora con i Bomber!

(Adnkronos) – Ormai è notizia nota e del tutto (quasi) accettata: la nazionale italiana di calcio ha perso contro la Macedonia del Nord e, dopo Russia 2018, non parteciperà neanche ai Mondiali in Qatar.

“Seguiremo comunque i Mondiali” rispondono quasi all’unisono Emanuele Stivala e Fabio Tocco, i creatori di Che fatica la vita da Bomber, la più grande community social in Italia, con oltre 4 milioni di followers. “Questi mondiali passeranno comunque alla storia, essendo per la prima volta in inverno. Certo senza Italia sarà diverso, ma noi continuiamo a seguire tutti, perché siamo innamorati del calcio”.

Nonostante la sconfitta della nazionale, sui social c’è chi non ha perso il senso dell’umorismo, confermate?

“Sì, il mondo social – commenta Emanuele – Ci sono realtà nate con lo scopo di strappare un sorriso e anche noi spesso lo facciamo ma questa volta il sorriso è stato un po’ più amaro”.

“Il compito più arduo per chi come noi vive nei social e con i social – precisa Fabio – è mantenere alta l’attenzione del tifoso senza mai sfociare in discussioni o polemiche e farlo con un meme, una battuta o un video divertente spesso placa la foga calcistica. Quindi nessun contenuto viene mai postato casualmente ma viene scelto con cura e attenzione, specialmente in casi come questi, dove i social vengono usati come contenitore di sfogo”.

Per voi un mondiale senza Italia cosa significa?

“Un mondiale senza la nostra nazionale non è bello, ovviamente. Al tempo stesso è anche vero che non abbiamo mai vissuto un mondiale dal punto di vista di Chefaticalavitadabomber, commentandolo live. A livello professionale per noi rimane uno dei tanti risultati incredibili che stiamo raggiungendo. Dunque, in modo ironico, possiamo dire che non cambia molto. Certo che avere l’Italia avrebbe reso tutto più carico di emozione e responsabilità. . A questo punto faremo il tifo per l’Inghilterra… o forse no!”.

Parlando di Inghilterra e la risonanza social della sconfitta italiana: non sono mancati gli sfottò di vendetta post Europei. Quali reazioni hanno scatenato i contenuti dello humor inglese? Gli italiani hanno risposto?