Camera: Lamorgese, Colao, Stefani e D’Incà al Questione time

Roma, 30 mar (Adnkronos) – Si svolge oggi, mercoledì 30 marzo alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’aula di Montecitorio a cura di Rai Parlamento. Lo rende noto la Camera dei deputati.

La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, risponde a una interrogazione sulle iniziative volte a garantire la sicurezza dei cittadini in relazione all’aumento degli episodi di violenza nei centri urbani (Lollobrigida – FdI).

Il ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a potenziare l’innovazione tecnologica e gli strumenti digitali nell’ottica di favorire l’accoglienza e l’integrazione di profughi e rifugiati (Pettarin – CI); sulle iniziative volte a sostenere la produzione nazionale delle fibre ottiche di qualità e a promuoverne l’utilizzo nell’ambito delle attività di digitalizzazione del Paese (Acunzo – Misto-Cd).

(Adnkronos) – La ministra per le Disabilità, Erika Stefani, risponde a interrogazioni sulle iniziative per potenziare le misure di sostegno rivolte alle persone con disabilità grave, con particolare riferimento alle agevolazioni per le apparecchiature elettromedicali salvavita (Timbro – LeU); sulle criticità emerse in sede di applicazione della disciplina relativa all’assegno unico e universale con riferimento alla situazione dei nuclei familiari con persone disabili (D’Arrando – M5S); sulle iniziative per garantire la piena accessibilità ai prodotti e ai servizi di cui alla direttiva (UE) n. 2019/882 al fine di favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità (Panizzut – Lega).

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, risponde a interrogazioni – rivolte al ministro dell’Istruzione – sull’attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di istruzione, con particolare riferimento al sistema di orientamento per gli studenti (Di Giorgi – PD); sulle iniziative in relazione al rientro in servizio del personale scolastico non vaccinato contro il Covid-19 (Toccafondi – IV) e a una interrogazione – rivolta al ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili – sulle iniziative per fronteggiare la crisi del settore delle costruzioni in relazione alle criticità determinate dal rialzo dei prezzi (Mazzetti – FI).