Camera: Europa Verde, benvenuta a deputata Menga che aderisce a nostro partito

Roma, 30 mar. (Adnkronos) – “Diamo il benvenuto a Rosa Menga, che da oggi aderisce al nostro partito e arricchirà la componente Europa verde-Verdi europei alla Camera con la sua preparazione, il suo entusiasmo e il suo attivismo. La sua adesione è una bella notizia che rafforza il nostro partito, soprattutto in questa fase significativa di espansione di Europa verde in tutta Italia, grazie alla recente adesione del sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, dell’alleanza in Liguria con il consigliere Regionale Ferruccio Sansa e con l’ingresso dell’ex vicensindaco e assessore alla Cultura di Taranto Fabiano Marti”. Lo affermano Cristian Romaniello, presidente della Componente Europa verde-Verdi europei alla Camera, e i co-portavoce del partito Angelo Bonelli e Eleonora Evi.