Roma, 29 mar. (Adnkronos) – “Io non ho mai lasciato il timone. Questo nuovo mandato della base è semplicemente altro vento in poppa: ci dice che il M5S non è qui per compromessi al ribasso o perseguire politiche di comodo”. Lo dice Giuseppe Conte in un’intervista ad ‘Avvenire’, commentando il voto che lo ha confermato alla guida del Movimento.