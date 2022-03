M5S: Castellone, ‘dagli iscritti messaggio forte e chiaro per ripartire’

Roma, 29 mar. (Adnkronos) – “Abbiamo vinto tutti perché si vince sempre quando si esercita un momento di vera democrazia. Hanno votato 59.047 iscritti e il 94,2% ha confermato la leadership del nostro Giuseppe Conte. È un messaggio forte e chiaro. E da qui dobbiamo ripartire poiché il Movimento 5 stelle, proprio nella voce di chi vi partecipa, ha radicato la propria anima”. Lo scrive su Facebook Mariolina Castellone, capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato.

“Laura Bottici è stata eletta nel Comitato di Garanzia unendosi a Roberto Fico e Virginia Raggi. Danilo Toninelli, Fabiana Dadone e Barbara Floridia vanno a comporre il Collegio dei probiviri. Sono sicura -aggiunge- che tutti faranno un ottimo e tenace lavoro, perché essere squadra è sempre stato il nostro punto di forza. Esistiamo per fare il bene della collettività e non per la luce dei singoli. Grazie ai componenti uscenti per il loro contributo e grazie soprattutto ad ogni singolo iscritto che ha espresso il suo voto, dimostrando che ci siamo eccome, siamo qui, con spirito forte, pronti ad una nuova partenza. Ora non ci resta che volgere lo sguardo verso nuovi e più grandi obiettivi, in un momento storico senza precedenti, con il futuro che aspetta di essere scritto per risollevare le sorti degli uomini”.