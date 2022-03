M5S: Castaldo, ‘Conte ha compattato Movimento, adesso priorità italiani’

Roma, 29 mar. (Adnkronos) – “Gli iscritti si sono espressi. Il 94% ha riconfermato Giuseppe Conte alla guida del Movimento 5 Stelle. Una percentuale altissima che indica una compattezza che in tanti vorrebbero si sgretolasse. Abbiamo davanti a noi una strada lunga da percorrere perché sono ancora tanti gli obiettivi che vogliamo raggiungere, tanti gli ostacoli da superare, tante le battaglie da combattere”. Così Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare del Movimento 5 Stelle e presidente del Comitato per i rapporti europei e internazionali del Movimento 5 Stelle.

“Proprio per questo, da due giorni siamo tutti insieme a Giuseppe per lavorare, durante la plenaria dei Comitati, alle priorità politiche e al nostro futuro programma. Ma noi ci siamo, come sempre al fianco dei cittadini, e lavoreremo ogni giorno pancia a terra per cambiare questo Paese”, conclude.