Lecco: Procura su jet precipitato, ‘svolta autopsia pilota e recuperata scatola nera’**

Milano 29 mar. (Adnkronos) – È stata svolta questa mattina all’Istituto di medicina legale di Milano l’autopsia del pilota istruttore inglese morto il 16 marzo nell’incidente del jet schiantatosi contro il Monte Legnone, in provincia di Lecco. Lo fa sapere in una nota la Procura di Lecco, che comunica che il 25 marzo sono stati recuperati la scatola nera e il remote memory module.

I due supporti che contengono dati e informazioni sul volo “sono stati posti sotto sequestro – si legge nella nota – in attesa della lettura dei dati contenuti e della relativa analisi che verrà effettuata, previo avviso delle parti, dal consulente aeronautico nominato dalla Procura”.

Gli esiti dell’autopsia, conclusa prima delle 12, confluiranno in una relazione che verrà depositata entro 90 giorni. La salma del pilota, dopo il nulla osta della Procura, è stata messa a disposizione della famiglia per le esequie.