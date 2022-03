Guerra Ucraina-Russia live, ultime notizie oggi: news ultima ora 29 marzo

(Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, nuovo round di negoziati oggi a Istanbul tra Kiev e Mosca. E mentre il presidente ucraino Zelensky chiede più armi e sanzioni, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov dichiara che la Russia userebbe armi nucleari solo in presenza di una minaccia alla sopravvivenza del paese. Ecco le ultime notizie di oggi:

ORE 12.30 – “Penso che questa guerra continuerà in un modo o nell’altro fino alla fine dell’estate. Forse i prossimi mesi saranno difficili. Forse l’estate sarà un po’ più calma”. Ad affermarlo, in un’intervista a ‘Ukrainska Pravda’, è il sindaco di Leopoli, Andriy Sadovyi. Dal 24 febbraio, l’inizio dell’invasione russa in Ucraina, sono arrivati a Leopoli “circa 200.000 rifugiati”. Di queste 200.000 persone che sono arrivate, rileva, “prevediamo già che 50.000 rimarranno a Leopoli e dobbiamo pensare a come vivranno. Dobbiamo costruire abitazioni”. Tuttavia, anche a Leopoli, che si trova a 60 km dal confine con la Polonia, nessuno può garantire la completa sicurezza.

ORE 12.19 – Le autorità russe della Crimea occupata hanno dichiarato la loro intenzione di “nazionalizzare” nella penisola le proprietà dei cittadini ucraini che sostengono il loro paese durante l’invasione militare della Russia. Fra questi l’appartamento della famiglia del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyy a Livadia. Lo scrive Radio Svoboda, citando le autorità locali, che considerano i cittadini ucraini che sostengono Kiev come “traditori” e intendono coinvolgere i servizi speciali russi nel determinare l’elenco delle persone le cui proprietà devono essere “nazionalizzate”.

ORE 12.13 – Ucciso vicino a Kharkiv il colonnello comandante russo della 200a brigata di fucilieri motorizzati, Denis Kuryla. Lo sostiene lo Stato maggiore delle forze armate dell’Ucraina secondo quanto riferisce ‘Ukrainska Pravda’. Le perdite della brigate sarebbero di circa 1.500 uomini.

ORE 12.08 – Oggi o domani sarà chiaro se le prospettive dei negoziati tra Russia e Ucraina sono “promettenti o meno”. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dai media russi.

ORE 12.03 – Il miliardario Roman Abramovich “non è un membro ufficiale della delegazione russa” ai colloqui di Istanbul, ma è coinvolto “nell’assicurare i contatti tra Mosca e Kiev”. Lo ha precisato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalla Tass.

ORE 11.58 – “In generale, gli obiettivi principali della prima fase dell’operazione della Russia in Ucraina sono stati completati”. Lo ha affermato il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, citato dall’agenzia Interfax. “Il potenziale militare delle forze armate ucraine è stato significativamente ridotto, il che ci consente di concentrare la nostra attenzione e i nostri sforzi sul raggiungimento dell’obiettivo principale: la liberazione del Donbass”, ha aggiunto..

ORE 11.39 – Il governatore di Mykolaiv, Vitaly Kim, è ”salvo per miracolo”. Nel momento in cui questa mattina i russi hanno colpito la sede dell’amministrazione regionale di Mykolaiv, Kim ”avrebbe dovuto essere in ufficio, ma è uscito di casa tardi e non era in sede” al momento dell’attacco. Lo erano, invece, molte altre persone. ”Dicono che ci sono 8 persone sotto le macerie, ma al momento dell’attacco ce ne erano molte di più. Ora ci sono i volontari che stanno scavando a mani nude, anche i volontari che ieri sera sono arrivati a Mykolaiv con le medicine e gli altri aiuti provenienti con un tir da Napoli”. Lo racconta all’Adnkronos il pensionato siciliano Salvatore Barone, che da 17 anni vive a Mykolaiv insieme alla moglie ucraina, al figlio di 17 anni e alla figlia di sei.