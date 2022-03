Guerra Ucraina-Russia live, ultime notizie oggi: news ultima ora 29 marzo

(Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, nuovo round di negoziati oggi a Istanbul tra Kiev e Mosca. E mentre il presidente ucraino Zelensky chiede più armi e sanzioni, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov dichiara che la Russia userebbe armi nucleari solo in presenza di una minaccia alla sopravvivenza del paese. Ecco le ultime notizie di oggi:

ORE 10.14 – Gli Usa cercheranno di impedire alla Russia l’acquisto all’estero di ricambi per le attrezzature militari. Lo riporta il Financial Times, secondo cui Washington starebbe prendendo di mira “i nodi chiave nelle catene di approvvigionamento per indebolire le forze armate russe e la sua industria della difesa, che si basa ancora sulla tecnologia occidentale”.

Nel corso di questo mese di guerra, il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha preso controlli sulle esportazioni per negare alla Russia l’accesso a semiconduttori, telecomunicazioni, apparecchiature per la sicurezza delle informazioni, laser e sensori contenenti tecnologia statunitense, anche se sono stati realizzati al di fuori degli Usa.

ORE 10.08 – Il ministero degli Esteri russo ha convocato gli ambasciatori dei tre Paesi baltici. Lo ha riferito una fonte citata dall’agenzia Tass, secondo cui gli ambasciatori saranno informati della decisione, “basata sul principio di reciprocità, di espellere alcuni dei loro diplomatici”. Lettonia, Estonia e Lituania, con un’azione coordinata, il 18 marzo avevano espulso dieci diplomatici russi.

ORE 10 – Il gruppo finlandese di tlc Nokia avrebbe svolto un ruolo chiave nel garantire lo spionaggio informatico della Russia, costruendo un sistema per ascoltare le telefonate e intercettare le e-mail. Lo rivela un’inchiesta del New York Times. Sebbene Nokia abbia interrotto, a causa della guerra, le proprie attività in Russia e abbia condannato l’invasione dell’Ucraina, restano nel paese apparecchiature e software, fornite per oltre 5 anni a Mosca dalla società finlandese, che combinano il più potente strumento di sorveglianza digitale del governo con la più grande rete di telecomunicazioni del paese.

ORE 9.58 – Le forze filo-russe dell’autoproclamata Repubblica popolare del Donestk hanno rivendicato di avere il “pieno controllo” della città di Mariupol, nell’Ucraina meridionale. Lo ha riferito l’agenzia di stampa Tass, citando “il vice ministro dell’Informazione” dell’autoproclamata Repubblica riconosciuta dalla Russia, Daniil Beznosov. “Su Mariupol – ha dichiarato – la pulizia della città continua, il centro è già sotto il nostro pieno controllo”.

ORE 9.55 – I negoziatori seduti al tavolo con la controparte russa non dovrebbero bere o mangiare assieme ai loro interlocutori. L’avvertimento arriva dal ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, all’indomani della notizia del presunto avvenuto avvelenamento di Roman Abramovich e di due negoziatori ucraini. “Consiglio a chiunque si trovi a negoziare con la Federazione russa di non mangiare o bere e preferibilmente evitare di toccare qualunque superficie”, ha affermato, secondo quanto riporta l’emittente britannica Sky News.

ORE 9.49 – “Almeno 300 persone sono morte nel bombardamento del teatro di Mariupol”. A dichiararlo, su Bfmtv, è stato il sindaco della città ucraina, Vadym Boytchenko, precisando che al momento del bombardamento ad opera delle forze della Federazione russa all’interno del teatro era in corso la distribuzione di cibo e di acqua alle persone presenti.