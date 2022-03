Giallo via Poma: attesa in Procura informativa dopo prime audizioni**

Roma, 29 mar. (Adnkronos) – E’ attesa nelle prossime ore alla Procura di Roma una prima informativa delle forze dell’ordine sugli accertamenti disposti dopo l’apertura di un nuovo fascicolo sull’omicidio di Simonetta Cesaroni, uccisa con 29 coltellate nell’agosto del 1990 in via Poma. Tra le persone sentite finora ci sono alcune collaboratrici dell’avvocato Francesco Caracciolo di Sarno, morto diversi anni fa, e all’epoca dei fatti presidente regionale degli Ostelli della Gioventù, che aveva sede nell’appartamento in cui venne trovata morta la ragazza. Il nuovo fascicolo è nato da un esposto presentato nelle scorse settimane dai familiari di Simonetta Cesaroni. L’ipotesi di reato è omicidio volontario contro ignoti.