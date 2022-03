Poco più di due partite per intero insieme per studiarsi, conoscersi a vicenda e scoprire i propri punti di forza. L’ultimo blocco di gare all’orizzonte per assegnare un destino al Benevento, la prima subito al “Vigorito” per riscattarsi, in coppia. Francesco Forte e Gabriele Moncini sono tra le nomination con più probabilità di ricevere una maglia, anzi due, per il match in programma sabato contro il Pisa.

