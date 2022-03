Cinque anni di Daspo per un tifoso del Benevento. E’ quanto disposto dal questore di Brescia nei confronti di un 34enne che lo scorso 15 marzo, in occasione della sfida del ‘Rigamonti’ contro il Brescia, ha aggredito uno steward nel settore ospiti dell’impianto bresciano. In occasione del pareggio segnato dalla formazione di Caserta, alcuni tifosi del Benevento nell’esultanza hanno oltrepassato il cancellino che delimita il settore, rimanendo per qualche istante sulla piazzola interna al terreno di gioco.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia