Difesa: Conte, ‘senatori M5S erano pronti a respingere odg Fdi’

Roma, 29 mar. (Adnkronos) – “Ho saputo che i senatori M5S avevano chiesto di votare in commissione al Senato un odg” di Fdi “che evocava l’impegno” all’aumento sulla spese militari al 2%, “perché erano pronti a respingerlo, ma si è deciso di non porlo in votazione. Adesso i lavori si sono aggiornati”. Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, lasciando Palazzo Chigi dopo l’incontro con il premier Mario Draghi. A chi gli domanda se il M5S si appresti a presentare un odg dal segno opposto, “adesso parleremo con i senatori – replica – Le nostre priorità sono chiare, faremo tutti gli atti conseguenti”.