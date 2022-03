Covid Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 29 marzo

(Adnkronos) – Il bollettino con i numeri Covid in Italia di oggi, martedì 29 marzo 2022, con dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte e Lombardia, Veneto e Toscana, Lazio, Campania e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli mentre si aspetta la fine dello stato d’emergenza (31 marzo) e le nuove regole e misure anti-covid più leggere.

Sono 12.518 i nuovi contagi da Covid in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 29 marzo. Si registrano inoltre altri 21 morti. A Milano città i nuovi casi sono 1.857. 99.284 i tamponi effettuati, dai quali è risultato positivo il 12,6%. 39.218 il totale dei decessi nella regione da inizio pandemia. I pazienti in terapia intensiva sono 46, uno meno di ieri; mentre aumentano i ricoverati ti nei reparti Covid ordinari, oggi 1.010, 43 più di ieri.

Più nel dettaglio, sono 4.088 i nuovi casi di Covid nel territorio metropolitano di Milano, di cui 1.857 nella città capoluogo. Incremento a quattro cifre anche in provincia di Brescia (+1.612), Monza e Brianza (+1.138) e in provincia di Varese (+1.132). I nuovi contagi sono oggi 822 in provincia di Bergamo, 729 a Como, 700 a Mantova, 687 a Pavia, 502 a Lecco, 412 a Cremona, 166 a Sondrio e 148 a Lodi.

Sono 11.430 i nuovi contagi da coronavirus oggi 29 marzo 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 10 decessi. A Roma 5.222 casi di positività. Oggi nel Lazio “su 12.927 tamponi molecolari e 66.325 tamponi antigenici per un totale di 79.252 tamponi, si registrano 11.430 nuovi casi positivi (+7.012), sono 10 i decessi (+1), 1.200 i ricoverati (+42), 79 le terapie intensive (+5) e +9.526 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,4%. I casi a Roma città sono a quota 5.222” rende noto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino Covid quotidiano.

Nel dettaglio i contagi e i casi nelle ultime 24 ore nelle aziende sanitarie regionali. Asl Roma 1: sono 1.993 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 2: sono 1.966 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 3: sono 1.263 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 4: sono 555 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 5: sono 969 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 6: sono 1.133 i nuovi casi e 1 decesso. Nelle province si registrano 3.551 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 1.094 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl di Latina: sono 1.504 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Rieti: sono 376 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Viterbo: sono 577 i nuovi casi e 3 i decessi.

Sono 3.874 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 29 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 7 morti. I nuovi casi sono pari all’11% di 35.121 tamponi eseguiti, di cui 30.685 antigenici. I ricoverati in terapia intensiva sono 22, +2 rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 604 (-6 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 51.040 I tamponi diagnostici finora processati sono 16.475.721 (+ 35.121 rispetto a ieri).

Sono sette, nessuno di oggi, i decessi di persone con diagnosi di Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. I pazienti guariti diventano complessivamente 983.202 (+ 3274 rispetto a ieri).

Sono 11.755 i nuovi contagi da coronavirus emersi in Campania oggi, 29 marzo, dall’analisi di 63.015 test. Nel bollettino odierno diffuso dall’unità di crisi della Regione sono inseriti 13 nuovi decessi, 8 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 5 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. In Campania sono 41 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 712 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.