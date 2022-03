Ucraina: Renzi, ‘de-escalation anche verbale è fondamentale, bene Macron’

Roma, 28 mar (Adnkronos) – “Un cessate il fuoco è la priorità: si può fare solo mettendo allo stesso tavolo i contendenti e, per questo, la de-escalation, anche verbale, è fondamentale”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews a proposito di Ucraina.

“Le responsabilità sono chiare: Putin è l’aggressore, il popolo ucraino l’aggredito. Ma una volta che abbiamo detto e ribadito il concetto, senza giustificazionismi di sorta, serve lavorare per costruire la pace. Qualcuno dice che non bisogna dialogare e che non è questo il tempo della diplomazia. Io penso che sia sempre il tempo del dialogo, perché senza dialogo non c’è pace. E se non c’è pace, i bambini ucraini continuano a morire”, spiega il leader di Iv.

“Questo è il motivo che mi ha spinto a esprimere pubblicamente tutto il mio apprezzamento per il lavoro, difficile ma serio, che sta facendo il Presidente Macron, anche rispetto a certe posizioni molto più dure che arrivano dai nostri amici e fratelli americani”, aggiunge Renzi.