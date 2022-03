Ucraina: Fico, ‘serve una Ue dell’energia’**

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – “Nessuna democrazia può salvarsi da sola, senza la solidarietà e il collegamento con le altre democrazie. E da questo punto di vista l’Unione europea ha dato prova di coesione grazie a un confronto costruttivo al suo interno. Ma è un punto di partenza, perché serve fare ulteriori passi in avanti: penso al settore dell’energia. Sono convinto serva una Unione europea dell’energia e quindi fare maggiormente sistema. E penso in generale alla necessità di cementare politicamente la nostra Unione sotto diversi aspetti”. Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, intervenendo alla Conferenza dei presidenti dei Parlamenti dell’Unione europea in corso in Slovenia, in particolare con una relazione su “Il ruolo dei Parlamenti nelle politiche dell’emergenza –Costruire la resilienza per una governance democratica”.