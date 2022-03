“Tu sei un eroe”. Il nuovo libro di Francesco Cardone spiega agli imprenditori la necessità del cambiamento

(Roma 28 marzo 2022) – Francesco Cardone, commercialista e consulente aziendale alla guida di Imprefocus s.r.l., pubblica un nuovo libro dove svela i cambiamenti che un’impresa deve effettuare per affrontare indenni la ripartenza post-pandemica.

Il 7 marzo è uscito il libro “Tu sei un eroe”, scritto dal commercialista e imprenditore Francesco Cardone, dedicato agli imprenditori e alla loro indole eroica. Ad aprile, sarà disponibile come allegato della rivista Economy

L’obiettivo dello scrittore è quello di rendere consapevole l’imprenditore del suo ruolo nella società, soprattutto in questa fase storica in cui l’economia si prepara alla ripartenza. Ma gli imprenditori, da soli, rischiano di non farcela, così come gli eroi delle favole, che non si salvano mai da soli. “È fondamentale che gli imprenditori capiscano che il mercato post-pandemico sarà completamente diverso da quello precedente e bisogna essere pronti al cambiamento”, spiega Cardone.

In questo libro, il consulente descrive le tre direzioni principali che le aziende devono seguire per affacciarsi al nuovo mercato. Innanzitutto, le aziende non posso essere più offline ma è necessaria la presenza sul web con una comunicazione attiva.Inoltre, è necessario che quest’ultimo si adatti al nuovo mercato, con fare camaleontico, e produca quanto da esso richiesto. Infine, le aziende devono avere delle strategie basate su un fattore importante: i numeri dell’azienda. Non le sensazioni, dunque, ma i numeri soltanto possono essere la base delle scelte che fanno conseguire una marginalità.

Come evitare, quindi, di farsi male? È opportuno che l’imprenditore si lasci affiancare da un commercialista che non svolga più solo la sua funzione tradizionale, ma si evolva e diventi un vero consulente dell’impresa e che, partendo dai numeri dell’azienda, capisca qual è il prossimo passo della strategia da compiere. Un consulente, quindi, che concepisca il numero non solo da un punto di vista fiscale, ma come generatore di valore, da sfruttare per una strategia d’impresa vincente.

