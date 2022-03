Alla fine non ce l’ha fatta. Paolo Mastrocinque, 56enne di Benevento coinvolto giovedì sera nell’incidente che era costato la vita al 31enne di Campobasso Michele Giambetta, è deceduto presso l’ospedale ‘San Pio’ dove era ricoverato in prognosi riservata per via dei traumi subiti in quel tragico impatto.

