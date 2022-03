M5S: Taverna, ‘da comitati nuova agenda Movimento’

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – “Queste due giornate di lavoro servono al Movimento per costruire la nostra nuova proposta politica, idee e soluzioni per migliorare la qualità di vita dei cittadini, rafforzare i diritti, creare un ambiente più favorevole per le imprese. I comitati sono la mente del Movimento, al loro interno sta nascendo la nuova agenda che proponiamo agli italiani attraverso lo studio, l’analisi e il confronto con il Paese”. Lo ha detto Paola Taverna, vice presidente vicaria del Movimento 5 Stelle, in occasione della riunione plenaria dei comitati del Movimento 5 Stelle.

“Stiamo lavorando a tante proposte – va avanti Taverna dalle tasse al lavoro, dalle politiche di genere alla sovranità alimentare, dalla definitiva soluzione dell’emergenza abitativa alla strutturazione del bonus edilizi, avendo come unico obiettivo quello di contribuire a far fare importanti passi avanti all’Italia”.