Italia-Slovenia: Mattarella, ‘Trieste esempio per Europa’

Trieste, 28 mar. (Adnkronos) – “Trieste, territorio di frontiera, che ha attraversato nel passato momenti travagliati e difficili, che si è riusciti a trasformare in forme concrete, attive, positive di condivisione e collaborazione, avverte con particolare intensità la gravità di quanto sta avvenendo” in Ucraina. “Anche per questo è di grande significato il momento che abbiamo vissuto questa mattina in Prefettura, con il trasferimento della proprietà del Narodni dom alla Fondazione che ne porta il nome. Anche oggi, anche in questi avvenimenti Trieste rappresenta un esempio per l’Europa, per il suo destino indiscutibilmente legato alla pace, all’integrazione, alla collaborazione”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’inaugurazione dell’Anno accademico dell’Università di Trieste.