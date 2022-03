Governo: Draghi domani a Napoli, firma patto città poi incontro con profughi ucraini

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – Il premier Mario Draghi domani sarà a Napoli, atteso alle ore 11 al Maschio Angioino, a Castel Nuovo, per la firma del ‘Patto per Napoli’. Partecipano all’evento le autorità locali. Intervengono il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli, il sindaco Gaetano Manfredi, il presidente del Consiglio comunale Enza Amato. Le conclusioni saranno affidate al presidente del Consiglio.

Alle ore 12, alla Basilica Santa Maria della Sanità, Draghi incontra i profughi ucraini accolti in queste settimane dai volontari della Fondazione di Comunità San Gennaro. Presenti il Vescovo Ausiliare di Napoli, il Console Ucraino Kavalenko Maksym e Padre Antonio Loffredo. A seguire visita delle catacombe di ‘San Gaudioso’ gestite dalla Cooperativa sociale La Paranza.