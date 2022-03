Evento storico a Moiano: la Madonna Nera per la prima volta in processione a Luzzano

Per la prima volta la Madonna della Libera in processione a Luzzano. Per la prima volta la Madonna di Luzzano in processione in una data ed in un periodo che non sono quelli consueti della festività di settembre. Importanti novità quelle che vengono rese note dallo stesso don Iodif e dal viceparroco don Alex Criscuolo. Una Processione straordinaria di penitenza per la pace si svilupperà nella giornata di domenica 3 aprile.

