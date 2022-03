Difesa: Maraio (Psi), ‘chi non vota aumento spese fa giravolte incomprensibili’

Roma, 28 mar (Adnkronos) – “Chi oggi annuncia di non voler votare alcun provvedimento del Governo che va nella direzione dell’aumento delle spese militari, oltre a fare una incomprensibile giravolta su quanto votato in Parlamento fino a poche settimane fa, mette in discussione non solo l’esecutivo ma la credibilità di tutte le istituzioni italiane che hanno dichiarato – opposizione di Fdi compresa – la propria posizione filo atlantista ed europeista”. Lo ha dichiarato il segretario del Psi Enzo Maraio.

“La guerra in Ucraina sta mettendo sul banco di prova l’Europa: è arrivato il momento di avviare una seria riforma delle istituzioni europee, che parta dalla revisione dei trattati e arrivi alla costituzione vera degli Stati Uniti d’Europa, così come immaginati da Turati, con una politica estera e di difesa comune”, ha aggiunto.

“L’avvio della “Bussola Strategica” è un primo passo che va in questa direzione. L’aumento delle spese militari non è un atto a sostegno delle guerre né è contro la Russia, ma è una azione necessaria per costruire la difesa comune in Europa e soprattutto per organizzare un esercito di peacekeeping che garantisca diritti e libertà”, ha concluso Maraio.