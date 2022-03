Covid: oggi 30.710 casi e 95 morti in Italia

Roma, 28 mar. (Adnkronos Salute) – Sono 30.710 i nuovi casi di Covid (59.555 ieri) e 95 i morti (82 ieri) registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Su un totale di 211.535 i tamponi (384.323 ieri), tra molecolari e antigenici, processati, il tasso di positività si attesta al 14,5% (ieri al 15%). Nelle ultime 24 ore sono in aumento sia i ricoverati con sintomi, 315 in più di ieri per un totale di 9.496, sia quelli in terapie intensiva (+23 da ieri), dove si trovano 487 persone. E’ quanto emerge dai dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. Da inizio pandemia sono 158.877 le vittime mentre 14.396.283 è il totale delle persone che hanno contratto il virus. Le persone attualmente positive sono 1.254.056 (-8.835), 12.983.350 il totale dei guariti (+40.300).