Covid: Mattarella, ‘ancora non c’è sconfitta definitiva, ‘

Trieste, 28 mar. (Adnkronos) – “La sconfitta definitiva” del Covid “non è ancora conseguita”, ma “la solidarietà ha consentito di far registrare una veloce definizione e di produzione dei vaccini, il cui valore apprezziamo sempre di più, particolarmente in queste settimane in cui aumenta la diffusione del contagio, ma senza conseguenze gravi nella pressochè totalità di coloro che sono vaccinati”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’inaugurazione dell’Anno accademico dell’Università di Trieste.