Calcio: Tavecchio, ‘stranieri tolgono posto ai giovani, quando lo dissi mi diedero del razzista’

Roma, 28 mar. – (Adnkronos) – “Gli attaccanti italiani si contano sulle dita di una mano, se non usiamo i nostri giovani, non abbiamo alternativa se non quella di chiamare Tizio, Caio o Sempronio che non sono cresciuti nei nostri vivai. Abbiamo un sacco di gente che toglie il posto agli italiani. Mi diedero del razzista quando, da presidente, sollevai questo problema. Il pescare nel mare magnum degli stranieri porta questi problemi”. Lo dice l’ex presidente della Figc Carlo Tavecchio, ai microfoni di Radio Punto Nuovo.