Calcio: Florenzi, ‘sono stati giorni duri, avremo un futuro migliore’

Roma, 28 mar. – (Adnkronos) – “Quando indossi la maglia della Nazionale e canti l’inno di Mameli assieme a tutto lo stadio non c’è alternativa: vuoi solo vincere. Quelle note ti entrano dentro, e sei pronto davvero a tutto. Per la tua squadra e per la tua nazione. Così come abbiamo fatto a Wembley, così volevamo fare a Palermo. Sono stati giorni duri ma la qualità degli uomini si vede nelle difficoltà”. Così su Instagram, il terzino azzurro Alessandro Florenzi, che oggi ha dato forfait in vista della gara contro la Turchia, torna sulla clamorosa sconfitta interna della Nazionale con la Macedonia del Nord che ha estromesso gli azzurri dal mondiale. “Si dice che nel calcio come nella vita si cade, ci si rialza e si combatte, io voglio pensare che la vita ci abbia dato un segnale e sono sicuro che ci porterà ad un futuro migliore…sempre insieme nella buona e nella cattiva sorte”, aggiunge il 31enne romano.