Oporto, 28 mar. – (Adnkronos) – “Abbiamo vinto in trasferta contro una delle migliori squadre del mondo, l’Italia campione d’Europa in carica. Non ci fermeremo qui, un altro, ultimo passo ci aspetta per raggiungere il Mondiale. Siamo sulla buona strada per confermare perché siamo tra le 20 migliori squadre d’Europa”. Così Blagoja Milevski, ct della Macedonia del Nord, alla vigilia del match contro il Portogallo, decisivo per la qualificazione al mondiale 2022.