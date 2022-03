Calcio: Austria, ct Foda si dimette dopo la sconfitta con il Galles al playoff

Vienna, 28 mar. – (Adnkronos) – Franco Foda ha deciso di rassegnare le dimissioni dal ruolo di Commissario tecnico della Nazionale austriaca dopo la sconfitta per 2-1 contro il Galles nella semifinale del playoff di qualificazione ai mondiali di Qatar 2022. Il 55enne tecnico tedesco lascia l’incarico a quattro anni e mezzo di distanza dalla nomina, dopo aver condotto la squadra agli ottavi di finale degli ultimi Europei, dove fu eliminata dall’Italia ai tempi supplementari.

“Ho riflettuto molto negli ultimi giorni e nella serata di domenica ho deciso -ha detto Foda in conferenza stampa-. Avrei potuto avere la possibilità di prolungare il mio contratto ma non m’importa più, mi assumo tutta la responsabilità per quest’eliminazione. Per me è stato un grande onore allenare questa Nazionale e lavorare con questa squadra. Sono stati quattro anni e mezzo fantastici. Il mio successore allenerà una squadra dal grande potenziale”.