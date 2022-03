La sosta porta con sé giorni di riflessione in casa Benevento su quello che sarà il destino dei giallorossi. Un percorso segnato già dal primo incrocio chiave per il futuro della Strega e per le sue ambizioni di classifica, dalle possibilità offerte nella zona playoff alla voglia di restare aggrappati al treno delle posizioni che contano. Dal Pisa passa il senso della stagione giallorossa e assume un peso significativo anche tutto ciò che la squadra di Fabio Caserta ha vissuto fin qui in Serie B, dai crolli alle rinascite aspettando il ritmo della continuità.

