Ancora sangue sulle strade in provincia di Benevento. Stavolta teatro del tragico impatto è stata la statale 7 Appia che collega San Giorgio del Sannio a Benevento. A perdere la vita una giovane ragazza, Antonella Lancia, 38enne di Benevento. La donna, in auto con G. I, 39enne di Santa Maria Ingrisone, frazione di San Nicola Manfredi, per cause ancora in corso di accertamento è andata a sbattere con l’auto, una Fiat Idea di colore scuro, sul tronco di un albero posto sul ciglio della carreggiata.

Foto Mauro Apruzzese