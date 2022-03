Milano 27 mar. (Adnkronos) – “Chiunque sul pianeta deve sapere cosa sta facendo la Russia, in modo che la responsabilità per i crimini contro il popolo ucraino diventi inevitabile e il più severa possibile per l’esercito russo”. Lo scrive su Telegram il presidente Volodymyr Zelensky, a corredo di alcune fotografie di case, bus e quartieri distrutti dai bombardamenti.