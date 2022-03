Roma, 27 mar. (Adnkronos) – “Siret, confine tra la Romania e l’Ucraina. Grazie all’ambasciatore Alfredo Durante per il suo proficuo e continuo lavoro in particolare in questo momento”. Lo scrive su Twitter il Presidente di Italia Viva Ettore Rosato, in viaggio con una delegazione di IV nei luoghi di confine tra Ucraina e Romania.