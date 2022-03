Ucraina: Manturov, ‘in Russia mercato vestiario interno è sufficiente’**

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – “Non ci saranno interruzioni nella fornitura di abbigliamento in Russia, c’è un numero sufficiente di produttori nazionali sul mercato”. Lo ha annunciato il ministro dell’Industria e del Commercio della Federazione Russa Denis Manturov, nel corso di un’intervista al programma ‘Mosca-Cremlino-Putin’, trasmessa sul canale Russia1.

“La Russia -ha spiegato Manturov- ha il proprio mercato multimiliardario di abbigliamento. I brand hanno nomi stranieri o inglesi, ma in realtà sono brand russi, prodotti in Russia e venduti all’estero. Siamo abbastanza competenti e non prevediamo problemi in questo settore”.