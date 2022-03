Ucraina: Fassina, ‘ci mancava Toti che spiega ad Anpi come comportarsi il 25 aprile…’

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – “Ci mancava pure Giovanni Toti a spiegare all’Anpi come si deve comportare per poter celebrare il 25 Aprile. L’uso strumentale della Storia e della lotta partigiana è diventato indecente e immorale”. Così il deputato di LeU Stefano Fassina.

“Come indecente e immorale è sbattere nel campo dei cosiddetti ‘nè, nè’ e degli ‘equidistanti’ chi, come l’Anpi, ha condannato da subito l’aggressione russa all’Ucraina, sta dalla parte del popolo ucraino e ritiene controproducente l’invio di armi, dato lo squilibrio nei rapporti di forza militari tra Russia e Ucraina e l’impossibilità di un sostegno militare diretto da parte degli alleati”.

“Nel giorno in cui il Presidente degli Stati Uniti esplicita che il sostegno militare all’Ucraina e le sanzioni economiche contro la Russia sono finalizzate al ‘regime change’ a Mosca, la preoccupazione generale dovrebbe essere fermare l’escalation bellica e impegnarsi affinché l’Ue si assuma la responsabilità di far partire realmente una trattativa. Invece, continua la caccia alle streghe per imbavagliare chiunque sia fuori linea”.