Roma, 27 mar. (Adnkronos) – “Non è stato ancora raggiunto” in sede Ue “un accordo sul tetto al prezzo del gas” per divisioni tra gli stati membri che “dovremmo andare a superare. Sull’Ucraina c’è stata un risposta unanime dell’Ue e bisognerebbe ci fosse anche per altre dinamiche. Anche sul famoso 2% delle spese militari che, in accordo tra i paesi membri, potrebbe essere inserito fuori dal patto di stabilità”. Così la sottosegretario alla Difesa Stefania Pucciarelli della Lega, a SkyTg24.