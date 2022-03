Roma, 26 mar. (Adnkronos) – “Gli stati federali tedeschi della Bassa Sassonia e della Baviera annunciano sanzioni penali per chi userà il segno ‘Z’ nei luoghi pubblici. Nessuna equidistanza e totale condanna per l’aggressione di Putin. Facciamo lo stesso in tutta Europa”. Così su Twitter l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti.