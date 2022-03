Ucraina: ct Russia, ‘speriamo di poter tornare a giocare gare ufficiali già in estate’

Roma, 26 mar. – (Adnkronos) – “Ho visto gli spareggi per il Mondiale e dico che è un peccato che la Russia non abbia potuto giocare. I giocatori sono tutti arrabbiati per questa cosa, ma speriamo di poter tornare a giocare gare ufficiali già in estate”. Lo dice il commissario tecnico della Russia, Valery Karpin, in conferenza stampa in merito al momento complicato della squadra, esclusa da tutte le competizioni internazionali, dopo l’intervento militare della Russia in Ucraina e le conseguenti sanzioni.