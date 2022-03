Mancata assunzione di un idoneo del concorsone, Tar dà ragione al Comune di Limatola

Con ordinanza numero 4279/2022, il Giudice del Lavoro Mari accoglie in toto la difesa difensiva dell’avvocato De Crescenzo e respinge il ricorso di un idoneo contro il Comune guidato dal sindaco Parisi. Non ha diritto ad alcuna assunzione presso il Comune di Limatola il giovane risultato vincitore del concorsone Ripam bandito dalla Regione Campania per il reclutamento a tempo indeterminato di 930 unità di personale della categoria D, da assumere nell’ambito degli enti locali aderenti all’accordo di programma siglato con la Regione, tra cui l’Ente sannita di cui è sindaco Domenico Parisi.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia