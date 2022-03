F1: Perez, ‘non ci aspettavamo di battere la Ferrari, vogliamo vincere anche domani’

Jeddah, 26 mar. – (Adnkronos) – “Ci sono volute un po’ di gare per arrivare alla pole, ma che giro incredibile. Anche se dovessi fare mille giri non penso di poterne fare un altro così. Non ci aspettavamo di poter battere le Ferrari in qualifica. Ci concentravamo maggiormente sulla gara e speriamo di poter vincere anche domani”. Queste le parole del messicano della Red Bull Sergio Perez dopo aver centrato la pole position nel Gp dell’Arabia Saudita davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz.