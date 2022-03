Jeddah, 26 mar. – (Adnkronos) – Sergio Perez conquista la pole position del Gp dell’Arabia Saudita sul circuito di Jeddah. Il messicano della Red Bull centra la prima partenza al palo della sua carriera girando in 1’28″200 e precedendo le Ferrari del monegasco Charles Leclerc (1’28″225) e dello spagnolo Carlos Sainz (1’28″402). Quarto posto per l’altra Red Bull del campione del mondo in carica, l’olandese Max Verstappen (1’28″461).