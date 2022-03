F1: Gp Arabia Saudita, Leclerc precede Verstappen e Perez nelle terze libere

Jeddah 26 mar. – (Adnkronos) – Charles Lecelrc è il più veloce anche nelle terze libere del Gp dell’Arabia Saudita a Jeddah. Il monegasco della Ferrari, già leader nelle prime due sessioni, gira in 1’29″735 precedendo le due Red Bull, del campione del mondo in carica, l’olandese Max Verstappen (1’29″768) e del messicano Sergio Perez (1’29″833). Quarto tempo per la seconda Rossa dello spagnolo Carlos Sainz (1’30″009) che si lascia alle spalle il finlandese dell’Alfa Romeo Valtteri Bottas (1’30″030). Fuori dalla top ten la Mercedes dell’inglese Lewis Hamilton, solo undicesimo a quasi un secondo da Leclerc. Alle 18 il via alle qualifiche per stabilire la griglia di partenza.