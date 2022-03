Amministrative: Toti, ‘Italia al centro passo avanti rispetto a Coraggio Italia’

Roma, 26 mar. (Adnkronos) – “Italia al Centro non è un passo indietro rispetto a Coraggio Italia, Cambiamo o Idea, ma è al contrario un passo avanti e penso che ne faremo altri. Il nostro obiettivo è aggregare le persone in base ai temi e mettere il contenuto al centro e non il centro come contenitore. Non ci sono solo accordi tra forze politiche ma al contrario la somma di tante esperienze diverse, con nomi diversi, ma con lo stesso scopo: cambiare il paradigma della politica nel nostro Paese”. Lo ha sottolineato il presidente della Liguria Giovanni Toti nel suo intervento alla presentazione delle sue Liste per le prossime elezioni comunali.