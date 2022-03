Ucraina: Zelensky, ‘nell’ultima settimana inflitti seri danni al nemico’**

Milano 26 mar. (Adnkronos) – “Nella settimana che sta terminando le nostre forze armate hanno inflitto seri danni al nemico”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensk nell’ultimo video pubblicato su Telegram, in cui si dice “grato ai nostri difensori che hanno dimostrato al nemico di non poter stare sicuro neanche sul mare”.

Il presidente si rivolge quindi agli ucraini, definendoli un “popolo forte”: “Nel corso di 8 anni di guerra nel Donbass e nei trenta giorni dell’invasione su vasta scala, avete dimostrato di essere coraggiosi, decisi e professionali, capaci di infliggere perdite al nemico che non se lo aspettava”.